Festa medievale di Montopoli, verrà rievocata la Pace del 1329

Torna la Festa Medievale di Montopoli Val d’Arno, con la rievocazione storica e disfida con l’Arco che da quarantasei anni danno vita a una delle feste medievali più apprezzate in Toscana. L’edizione 2019, che si terrà il 14 e 15 settembre, sarà presentata con una conferenza stampa a palazzo del Pegaso. L’appuntamento è per domani, martedì 10 settembre, alle 12.30 in sala Barile. Interverranno il presidente dell’Assemblea toscana, Eugenio Giani, i consiglieri regionali Andrea Pieroni e Fiammetta Capirossi, con la presidente della Pro loco di Montopoli Val d’Arno, Serena Nazzi; il sindaco di Montopoli, Giovanni Capecchi, e gli assessori Cristina Scali (cultura e turismo) e Valerio Martinelli (attività produttive e comunicazione).

Quest’anno, in occasione della festa, si celebrerà il 690esimo anniversario della pace di Montopoli, che venne stipulata il 12 agosto 1329 e vide riuniti per la firma nell’insigne Castello delegazioni da Pisa, Firenze, Pistoia, Prato, Massa, S. Gimignano, Volterra, Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Collegalli, Colle Val d’Elsa.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

