Festa de L'Unità di Montespertoli, il programma dell'evento al Parco Urbano

Inizia giovedì 12 settembre, e durerà fino a domenica 15, la Festa de L'Unità di Montespertoli, che si terrà presso il parco urbano. Quattro giorni all'insegna della politica, ma anche dell'intrattenimento e del buon cibo con il ristorante aperto tutte le sere e la domenica anche a pranzo.

"La festa - afferma Giuseppe Statello, segretario del Partito democratico di Montespertoli - sarà un'occasione di confronto con l'amministrazione locale e nazionale, oltre che un momento per riunirci con i nostri tesserati ed elettori”.

Nel programma spiccano le presenze delle senatrici Caterina Biti e Simona Malpezzi, e dell'onorevole Susanna Cenni che parteciperanno, le quali parteciperanno domenica 15 settembre alle 21.30 a un dibattito sul tema “Il Pd al servizio del paese”.

Venerdì 13 settembre saranno invece protagonisti il sindaco, la giunta e i consiglieri di “Vivo Montespertoli” per parlare del futuro di Montespertoli che parleranno del lavoro che stanno svolgendo in questi primi mesi dall'insediamento; il giovedì 12 in apertura serata burraco e concerto degli Owls, mentre sabato 14 tombola e ballo liscio con Gianna e Alessandro.

Tutte le sere dalle 19.30 in funzione il ristorante, che la domenica offrirà il menù “happy family”, inoltre laboratori per bambini, torneo di bocce, torneo di burraco e mercatino artigianale.

Il programma completo della Festa è disponibile sulla pagina Facebook: PD Montespertoli.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

