Festival del Buon Sollazzo, il gioco artigianale conquista ancora

Sabato 14 e domenica 15 settembre il TuscanyHall (ex Obihall) di Firenze apre le porte al Festival del Buon Sollazzo, kermesse dedicata al gioco artigianale nata dall’estro di Piero Santoni, “ingegnere” del Buon Sollazzo che da anni inventa e realizza giochi in legno per la gioia di grandi e piccini.

Dalle sue mani sono nate le centinaia di giochi, in gran parte pezzi unici, che saranno a disposizione del pubblico per essere giocati e rigiocati.

Dopo il successo dell’anno scorso, questa edizione del Festival del Buon Sollazzo avrà come novità il coinvolgimento di altre realtà ludiche italiane, allargandosi anche nello spazio esterno del TuscanyHall. Per gli appassionati di trottole da non perdere il ludobus di Energia Ludica proveniente da Cremona, con la sua fantastica pista di trottole, mentre è nel segno dei giochi all’aperto il ludobus Valdocco di Torino.

L'Ingegneria del Buon Sollazzo porterà molti nuovi giochi costruiti quest’anno, tra cui giochi magnetici e di palline, come “Topi chiappa code”, “Palline a canestro”, “Beppo birilli” , Vulcano di Palline”, “Catapulte all'ingabbiato” e altri.

E poi, flipper in legno e biliardini con anelli, giochi scientifici, cooperativi, medievali, competitivi e di abilità, realizzati con materiali di recupero e, in un contesto di una ludicità varia ed estesa a tutte le età.

Non mancheranno gare individuali e collettive, un allestimento di libere costruzioni, il laboratorio di falegnameria e uno spazio riservato ai mattoncini Lego, in collaborazione con ToscanaBricks, il Lego Users Group della Toscana.

Al Festival del Buon Sollazzo si accederà con un biglietto di 5 euro, ingresso ridotto 3 euro per bambini da 6 a 12 anni. Orari: sabato 14 settembre dalle ore 10 alle ore 20, domenica 15 settembre dalle ore 10 alle 19.

Prevendite nei punti Box Office Toscana e online su Ticketone.

Per informazioni tel. 055.6504112 - tuscanyhall / it - ingegneriadelsollazzo / it - facebook ingegneriadelsollazzo.

Con il patrocinio di ALI - Associazione Ludobus e ludoteche Italiane.

INGEGNERIA DEL BUON SOLLAZZO - L’Ingegneria del Buon Sollazzo è un’associazione che promuove il gioco quale strumento di positive relazioni umane e di gratificazioni a basso costo con minimi impatti ambientali. Per questa finalità ha progettato e costruito “con poco e nulla” un parco-giochi itinerante di 140 giochi artigianali in legno che sono una tale attrazione turistica da fare concorrenza ai grandi parchi giochi ed alla play station. L’associazione collabora da oltre 10 anni col Museo Svizzero del gioco.

Il presidente della associazione Piero Santoni, inventa e costruisce sempre nuovi giochi artigianali in legno ed ha scritto “Il grande libro dell’ecogioco ovvero Il Manuale del Buon Sollazzo” edito da Terra Nuova che riporta giochi per tutti gli ambienti, dai condomini alla montagna, dalla campagna al mare.

Nel sito web della associazione si possono vedere i giochi artigianali in legno ed è descritto più dettagliatamente il progetto di “Parco Diffuso”.

Festival del Buon Sollazzo

Sabato 14 e domenica 15 settembre 2019

Orari: sabato dalle ore 10 alle ore 20 - domenica dalle ore 10 alle 19

TuscanyHall (ex Obihall) – via Fabrizio De André / Lungarno Aldo Moro – Firenze

Info tel. 055.6504112 - tuscanyhall / it - ingegneriadelsollazzo / it

Facebook ingegneriadelsollazzo

Biglietti

Biglietto intero: 5 euro

Ingresso ridotto 6/12 anni: 3 euro

Prevendite

Prevendite nei punti Box Office Toscana e online su Ticketone

