Firenze avrà un luogo intitolato a Lorenzo Orsetti

Questo l'intervento dei consiglieri del gruppo Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu e Dmitrij Palagi:

"Soddisfatti per l'approvazione della mozione già passata in V Commissione, per intitolare un luogo toponomastico a Lorenzo Orsetti. Ringraziamo il Presidente Fabio Giorgetti per aver lavorato insieme a noi alla stesura del testo definitivo, così come le colleghe e i colleghi del Consiglio Comunale che hanno votato a favore. Siamo fortemente dispiaciuti invece del voto contrario della Lega, perché abbiamo scelto di ricordare Orsetti associandolo alla migliore storia italiana, quella della Resistenza, definendolo 'partigiano'. Consegniamo questo importante atto e risultato alla famiglia, alle compagne e ai compagni che lo hanno conosciuto".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

