A Firenze si è tenuta la seconda edizione della gara ciclistica Coppa Cobram, rievocazione del film Fantozzi contro tutti. I 200 partecipanti, tutti in abbigliamento consono alla situazione, si sono fatti riconoscere pedalando per le vie della città, da San Frediano al Piazzale per un totale di 10 Km.

Non poteva mancare un bel temporale che ha inzuppato tutti i partecipanti. Ha partecipato anche il figlio di Paolo Villaggio Piero, elogiando i partecipanti e gli organizzatori.

