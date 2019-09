Furti su auto in sosta vicino alle spiagge, arrestato un uomo

A causa del crescente numero dei furti sulle auto in sosta presso i parcheggi in zone balneari, il Comando Compagnia Carabinieri di Piombino ha attivato dei servizi di vigilanza straordinaria. I militari del Norm che svolgevano tale servizio, hanno tratto in arresto nel pomeriggio della scorsa domenica un uomo pluripregiudicato sorpreso nella flagranza di tentato furto aggravato su autovettura.

I carabinieri, nascosti nel parcheggio della località Carlappiano, dopo l’arrivo di un uomo in bicicletta, hanno notato che guardava con fare sospetto all’interno delle vetture già in sosta. I militari, insospettitisi di tale atteggiamento hanno seguito l’uomo per alcuni minuti fino a quando lo stesso, impugnato delle forbici da elettricista, ha provocato la rottura della serratura dello sportello dal lato del conducente di un Fiat Doblò di proprietà di una donna residente a Lucca, che si stava godendo la tintarella di fine estate nella vicina spiaggia, ignara di quanto stesse accadendo.

L’uomo identificato in P.D., 58enne, italiano, senza fissa dimora, pluripregiudicato, specializzato in furti su auto, è stato arrestato per tentato furto aggravato e trattenuto nelle camere di sicurezza sino all’udienza di convalida fissata nella mattinata di oggi presso il Tribunale di Livorno.

La Dott,sa Rosa Raffaelli, Giudice del Tribunale labronico, ha deciso, concordando sulla richiesta formulata dal PM, di convalidare la misura coercitiva della custodia in carcere in attesa dell’udienza di merito fissata per il 25 settembre.

