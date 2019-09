Scuola Marescialli, il generale Claudio Cogliano subentra a Gianfranco Cavallo

Il Generale di Divisione Gianfranco Cavallo lascia, dopo tre anni, il Comando della Scuola Marescialli di Firenze per assumere l’incarico di Comandante della Divisione Unità Specializzate del Comando Unità Mobili e Specializzate “Palidoro” dell’Arma dei Carabinieri in Roma.

Subentra nell’incarico il Generale di Brigata Claudio Cogliano, nato a Firenze 59 anni fa, in arrivo dal Comando Unità Mobili e Specializzate “Palidoro”, nell’ambito del quale, come ultimo incarico, ha svolto l’incarico di Capo di Stato Maggiore.

Il passaggio della Bandiera d’Istituto della Scuola, segno di cambio del comando, è avvenuto stamani 9 settembre presso la caserma intitolata al “Mar. Magg. M.O.V.M. Felice Maritano” di Firenze Castello, inaugurata tre anni fa.

Ha presieduto la cerimonia di passaggio di consegne il Generale di Divisione Carmelo Burgio, attuale Comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri in Roma.

Nel Piazzale Caduti di Nassiriya all’interno della caserma “Maritano”, erano schierati in grande uniforme speciale gli allievi del 1° Reggimento Allievi Marescialli, alla guida del Colonnello Daniel Melis, assieme agli Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri del quadro permanente della Scuola, dell’Istituto Studi Professionali, nonché del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri.

La Fanfara dell’Istituto di istruzione ha reso gli onori alla Bandiera dell’Istituto.

Hanno partecipato alla cerimonia le massime autorità locali, fra cui il Sindaco Dottor Dario Nardella, il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Dottor Eugenio Giani, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, Dottor Marcello Viola, il Presidente del Tribunale, Dottoressa Marilena Rizzo, il Presidente del Tribunale dei Minori, Dr. Luciano Trovato, il presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, Manfredo Atzeni, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, Luigi Dei ed il Console Generale Cinese, Wang Wengang.

Presente anche il Maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Giangrande, medaglia d’Oro al Valor Civile, accompagnato dalla figlia Martina, nonché una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri con i labari.

Nel periodo in cui il Generale Cavallo ha diretto la Scuola, una tra le strutture più grandi d’Europa, l’Istituto è stato interessato da numerosissimi interventi migliorativi. Non solo sono stati attivati tanti Servizi finalizzati a migliorare il benessere del personale tra i quali: la Banca, l’Ufficio postale, la copisteria, il barbiere, la sartoria, la lavanderia, il centro commerciale, il ristorante, ma sono state avviate quasi tutte le procedure per il completamento della struttura, che a breve disporrà di una capacità ricettiva di circa 2200 posti letto ed avrà un poligono di tiro, un’aula magna da 2500 posti, uno stadio ed una piscina olimpionica, n.3 campi polivalenti (basket, tennis, pallavolo) ed anche un asilo nido.

In occasione della cessione del Comando della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, Il Generale di Divisione Gianfranco CAVALLO ha esternato il desiderio di devolvere un’offerta all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Coloro che lo gradiscono, al posto di eventuali presenti a lui destinati, potranno devolvere offerte al suddetto centro ospedaliero con casuale “Cambio del Comandante della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri”, mediante versamento tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate:

BANCA INTESA SAN PAOLO

INTESTATO A. FONDAZIONE OSPEDALE MEYER

IBAN: IT90T0306902910100000008775.

Il nuovo Comandante, Generale di Brigata Claudio Cogliano, proviene dal 161° Corso dell’Accademia Militare di Modena. Nel corso della sua carriera ha comandato, tra l’altro, la Compagnia Carabinieri Rione Traiano di Napoli, il Comando Provinciale Carabinieri di Verona, il Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, oltre ad aver svolto incarichi di insegnamento presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, prestato servizio all’Ufficio Criminalità Organizzata Ufficio Infrastrutture del Comando Generale. Inoltre, dopo il comando della Legione Carabinieri Marche è stato anche Vice Direttore dell’ISSMI.

In occasione del suo insediamento, il Generale Cogliano nel salutare le Autorità intervenute, gli Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati, Carabinieri, il personale civile della Difesa nonché il corpo docenti, ha espresso la sua gratitudine al Comandante Generale che gli ha affidato il prestigioso incarico, assicurando il suo forte impegno di dedicare ogni risorsa fisica, mentale e professionale ai numerosi percorsi formativi che la Scuola sottende, ma anche agli svariati aspetti di comando, logistici ed amministrativi che l’Istituto e la sua struttura richiedono costantemente.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze