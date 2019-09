I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto tra due vetture sulla SS 71, in località Policiano, all'altezza dell'incrocio per Gorello. Tre persone erano rimaste incastrate nei mezzi e sono state estratte dai vigili del fuoco e affidate al personale sanitario al 118. Al momento non sono chiare le loro condizioni.

Tutte le notizie di Arezzo