Ubriaco, travolge una donna a San Giovanni Valdarno: denunciato

Ha investito una donna a San Giovanni Valdarno mentre stava attraversando la strada. I carabinieri lo hanno cercato e, dopo alcuni giorni, lo hanno trovato e denunciato. Un uomo di origini romene è finito in seri guai, dato che il tasso alcolemico è risultato pari a circa tre volte il valore minimo. I militari, inoltre, hanno sequestrato l'auto con cui aveva commesso l'incidente.

Il sinistro era avvenuto in via Ponte alle Forche. Una donna, appena scesa dal bus, era stata investita da una Fiat Marea: l'impatto era stato violentissimo, tanto che la vittima era stata portata a Siena con l'elisoccorso in codice rosso.

Tutte le notizie di San Giovanni Valdarno