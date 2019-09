È iniziato il restauro della Madonnina con Bambino a Montaione

È iniziato questa mattina il restauro dell'affresco della Madonnina con Bambino nell'edicola posta all'inizio del Viale Vincenzo da Filicaia, a Montaione. Ad annunciarlo è il sindaco Paolo Pomponi con un post su facebook. A riportare al suo splendore il piccolo affresco, raffigurante la madonna con bambino con ai lati San Vivaldo e probabilmente San Regolo, sarà la montaionese Silvia Leoncini.

La storia di questo tabernacolo è raccontata da Rino Salvestrini nella sua pubblicazione "I luoghi della fede a Montaione", come ricorda il sindaco Pomponi. L'edicola fu costruita da Lelio Cambi con la casa alla fine dell’Ottocento, dedicata ai Filicaia, come testimonia lo stemma in pietra sulla parte alta. L’affresco è invece opera di un australiano che durante l’ultima guerra era a Montaione.

