Musicista, pensatore, figura politica storica: Orentano piange Ivo Ruglioni

Oggi, lunedì 9 settembre, è un giorno triste per Castelfranco di Sotto e per la frazione di Orentano. È venuto a mancare, a quasi sessantacinque anni, Ivo Ruglioni, ex consigliere comunale e storica figura della sinistra castelfranchese. Esponente per molto tempo del PCI poi di Rifondazione, non ha mai abbandonato la sua passione politica e sui social ha lanciato a destra e a manca 'stilettate' che riscuotevano un grande successo.

Amante della musica, era lui stesso musicista da anni e non di rado condivideva, sempre su Facebook, foto di sé con in braccio la sua chitarra acustica o elettrica. Era malato da tempo, ma la malattia non aveva scalfito la sua verve, in special modo sui social. In molti lo consideravano una mente lucida e profonda, una delle più brillanti di Castelfranco. Sono in tanti anche a piangerlo e a lasciare ricordi commossi.

Per anni funzionario amministrativo, Ruglioni lascia la compagna e una figlia piccola. Era zio dell'attuale consigliere comunale David Boldrini.

Così ha commentato il sindaco Gabriele Toti all'annuncio della scomparsa: "Rappresentava una mente lucida, appassionata, mai scontato o banale, di giudizio profondo senza aver paura di andare controcorrente mettendo sempre al centro della sua analisi le persone, gli ultimi, il tema dell'uguaglianza e della giustizia sociale. Potevi essere in accordo o esprimere un giudizio diverso: certamente da una discussione o, per meglio dire un confronto, ne uscivi sempre arricchito culturalmente, capace di offrirti una prospettiva di analisi originale e di forte spessore: abituato al confronto, attento ai cambiamenti della società.

Era stato impegnato nella amministrazione comunale come consigliere comunale negli 80 e per questo parteciperemo col gonfalone in forma ufficiale ai funerali che si svolgeranno domani. Orentano e il Valdarno perdono una mente lucida, appassionata. Ciao Ivo! Un abbraccio ai familiari".

Anche la redazione di gonews.it si stringe attorno alle famiglie e si unisce al cordoglio.

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto