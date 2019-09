Jova Beach Party, i lettori divisi per un solo voto

Quarantamila persone a serata, circa ottantamila persone hanno partecipato alle due tappe toscane del Jova Beach Party. Un evento tanto atteso nell'estate italiana ma che ha portato con sé polemiche e strascichi tra date annullate per problemi organizzativi, botta e risposta tra amministratori locali e Jovanotti, accuse sui social di essere, a dispetto degli annunci, un evento poco green e poco 'amico dei lavoratori', qualcuno ha parlato di sfruttamento dei volontari.

Molte considerazioni da fare per una tournée estiva atipica, con i fan che hanno preso d'assalto le spiagge del litorale italiano in costume da bagno. La Toscana ha accolto il 'suo' Jovanotti con due bagni di folla, ma anche qui non sono mancate le polemiche, questa volta del cantante, per l'utilizzo delle transenne sulla spiaggia di Viareggio.

Per il sondaggio lanciato da Gonews.it che si è appena concluso, i lettori hanno detto la loro tra queste tre opzioni: Non ho apprezzato, Mi è piaciuto, Poteva essere organizzato meglio. Su due piani contrapposti ma quasi in parità si sono attestate le prime due opzioni: il Jova Beach Party ai nostri lettori è "piaciuto" e "non piaciuto" alla stessa percentuale: il 42%. Ma per un solo voto l'evento è stato bocciato. Il 15% dei votanti pensa che un'organizzazione migliore era possibile.

