Lavori urgenti sulla Sp 51 'Di Val d'Orme': senso unico alternato

Sulla Sp 51 "Di Val d'Orme", per effettuare lavori urgenti di riparazione di buche createsi per effetto della rottura della rete idrica, è stato istituito dall'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, per il restringimento della carreggiata, al km 6+800 circa, in località Martignana nel comune di Montespertoli, fino al 12 settembre con orario 00/24.

