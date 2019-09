Liberazione di Pistoia, la cerimonia per il 75° anniversario

Il 183° Reggimento Paracadutisti Nembo ha partecipato ieri, 08 settembre 2019, alla celebrazione del 75° anniversario della Liberazione di Pistoia dall’occupazione nazifascista.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche la cerimonia, inizialmente programmata per le ore 11:00 in Piazza della Resistenza, si è spostata all’interno della Sala Maggiore del Comune di Pistoia.

Alla presenza di sua eccellenza il Prefetto Emilia Zarrilli, del Sindaco Alessandro Tomasi, delle più importanti autorità civili e militari e delle associazioni d’arma e combattentistiche, il picchetto in armi del Nembo ha reso i massimi onori ai caduti.

La storia del 183° Reggimento si intreccia indissolubilmente con la storia della Liberazione Italiana, basti ricordare la battaglia di Filottrano che nel luglio del 1944 vide i paracadutisti del Nembo opporsi a intere divisioni tedesche al fine di controllare importanti punti strategici che avrebbero aperto la via per Ancona, oppure i fatti d’arme di Case Grizzano con la quale nell’aprile del 1945 i paracadutisti italiani aprirono la strada agli alleati per la liberazione di Bologna.

In virtù di questo importante e glorioso passato e delle eroiche gesta che contraddistinsero quegli uomini, i paracadutisti dell’Esercito Italiano con devozione e orgoglio hanno voluto omaggiare quest’oggi tutti coloro che combatterono per la libertà.

Fonte: Ufficio Stampa

