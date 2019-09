'Mennea Day 2019', presto i lavori per il Campo Scuola di Pistoia

Presso il Salone del Coni di Pistoia, si è tenuta la presentazione dell’edizione 2019 del “Mennea Day”, alla presenza della “padrona di casa” Vittoriana Gariboldi, Delegato Provinciale del Coni, dell’Assessore allo sport di Pistoia Gabriele Magni, dell’Assessore allo Turismo Alessandro Sabella, di Camilla Nencini per la Ramatex Italia srl, di Michele Giacomini per la ASD Pistoiatletica 1983, e di Cristina Mannello per la ASD Atletica Pistoia.

Ha moderato Vittoriana Gariboldi, precisando la collaborazione all’iniziativa del Coni Pistoia, illustrando l’evento che vuole ricordare, ricorrendo il quarantennale, l’impresa di Pietro Mennea alle Universiadi di Città del Messico il 12 settembre 1979, che siglò quel 19”72 (diciannove secondi e 72 centesimi) nei metri 200, che divenne primato mondiale, prestazione che ha resistito come tale per 17 anni e che è attualmente record europeo sulla distanza; la manifestazione è indetta dalla Fidal Nazionale su tutto il territorio italiano, da disputare proprio il giorno del primato, nelle sedi aderenti all’iniziativa, e prevede una gara di metri 200 “open” cioè aperta a tutti, tesserati in altri sport ed anche non tesserati, anche ai non sportivi. Sono aggiunte alla manifestazione, inoltre, alcune gare del settore giovanile e promozionale, per tutta la Toscana. Il Mennea Day verrà disputato, nella nostra regione, solamente a Pistoia ed a Grosseto, e grazie anche all’inserimento delle altre gare, si prevede la partecipazione di almeno 300 atleti.

L’Assessore Gabriele Magni, oltre ad i saluti di rito, ha voluto precisare che, grazie al “work in progress” presto inizieranno alcuni lavori già deliberati dall’amministrazione comunale, per il Campo Scuola di Pistoia, prima il rifacimento della recinzione esterna, e quindi, nella prossima primavera, il rifacimento della pista di atletica. Camilla Nencini, in rappresentanza della Ramatex Italia Srl, “main sponsor” della manifestazione, ha descritto quanto la sua società investa nello sport, in attività e varie iniziative sportive, sottolineando la passione per l’atletica leggera. È stato segnalato anche il contributo elargito dalla Conad, sempre attenta allo sport. Sponsor tecnico della manifestazione è la ditta Kahru, che ha inviato un saluto di Franco Arese, manager della stessa, altro grande campione di questo meraviglioso sport.

Link al volantino

Fonte: Coni Point Pistoia

