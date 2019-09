Nuovo mezzo per la Croce Verde P.A. a Guamo

Sabato 7 settembre è stato inaugurato alla sezione di Guamo della Croce Verde P. A. di Lucca un nuovo mezzo attrezzato, nell’ambito del progetto “Automezzi continuamente gratuiti”, promosso da Croce Verde P.A. Lucca e ACG Italia. Presenti alla cerimonia, oltre a volontari e simpatizzanti dell’associazione e ai promotori dell’iniziativa, il Vicesindaco di Capannori Matteo Francesconi, i carabinieri di Colle di Compito e associazioni del territorio. La festa, tenutasi nel pomeriggio, ha bissato quella organizzata in mattinata presso la sede dell’associazione a Castelnuovo, dove è stato inaugurato un altro doblò attrezzato, per lo stesso progetto e con le medesime funzioni, ma da destinare agli utenti di Garfagnana e Valle del Serchio.

“Si tratta di un aiuto importante, per il nostro settore socio-sanitario: questo mezzo verrà infatti utilizzato dai volontari della sezione Guamo per il trasporto di persone con difficoltà motorie - afferma Elisa Ricci, presidente della Croce Verde P.A. Lucca - rinnovare il parco auto e soprattutto adeguarlo alle esigenze degli utenti è per noi fondamentale, e per questo ringrazio gli sponsor che hanno reso possibile questo nuovo arrivo”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Lucca