Misericordia di Montelupo: 12 posti disponibili per il servizio civile

La Misericordia di Montelupo sta cercando ragazzi e ragazze che abbiano voglia dedicare un anno della propria vita all’impegno nei confronti del prossimo. Il servizio civile è un’opportunità di crescita umana e professionale importante, che dà la possibilità di approcciarsi alla vita con uno sguardo rinnovato, quello di chi ha percepito i bisogni del prossimo ed ha avuto un mezzo per mettersi a disposizione degli altri e fornire un aiuto concreto.

I posti disponibili per Servizio Civile Universale presso la Misericordia di Montelupo sono dodici. Durante l’anno di servizio civile i ragazzi scelti saranno coinvolti, formati e guidati nello svolgimento di attività e servizi a favore dei bisognosi.

Per la partecipazione al Progetto, i candidati devono aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, ed essere in possesso dei requisiti riportati nel bando.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019.

Per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Per maggiori informazioni è possibile passare dalla sede (Via Giro delle Mura, 27) o contattarci telefonicamente (057151674). Il referente del progetto Servizio Civile per la Misericordia di Montelupo è Simone Peruzzi (http://www.misericordiamontelupo.it/index.php/9-news/110-servizio-civile-anno-2019-2020).

Link informazioni https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2019.aspx

Gruppo PR Misericordia Montelupo

Fonte: Misericordia di Montelupo Fiorentino

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino