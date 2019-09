Molesta due cameriere in prova, arrestato ristoratore

Pesanti avance sessuali e minacce, per questo un ristoratore 44enne del Pisano è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo è accusato di violenza sessuale. Secondo quanto appreso il 44enne avrebbe molestato nei giorni scorsi due cameriere, entrambe diciottenni, che erano in prova nel suo locale. L'uomo avrebbe minacciato le due giovani dicendo loro che non le avrebbe assunte se loro non avessero accettato le sue pesanti avance sessuali.

L'indagine, sul quale viene ancora mantenuto il massimo riserbo, è scattata in seguito alla denuncia delle due giovani e l'uomo si trova attualmente in carcere. In entrambi i casi avrebbe detto alle ragazze che di fronte al loro rifiuto sarebbero state allontanate dal locale dopo il periodo di prova.

