Monte Serra, si apre il processo a carico di Franceschi

Mercoledì 11 settembre si aprirà il processo per l'incendio del Monte Serra, il rogo che il 24 settembre del 2018 incenerì 1.500 ettari di bosco della montagna pisana. Al banco degli imputati ci sarà il 38enne Giacomo Franceschi, ex volontario dell'anti incendi boschivi, che per la Procura è il responsabile dell'incendio, accusato anche di disastro ambientale. La vasta zona boschiva colpita dalle fiamme ha subito ulteriori danni a causa del maltempo di poche settimane fa.

A giudicare Franceschi, fa sapere la Nazione, il collegio del tribunale di Pisa con i giudici Dani, Iadaresta e Grieco. L'imputato sarà ascoltato sui fatti. La sera del 24 agosto 2018, secondo la ricostruzione fatta incrociando i dati di google maps e quelli della cella telefonica, Franceschi sarebbe stato con la sua auto nella zona dove l'incendio sarebbe partito.

