Montespertoli per lo sport: prova, gioca, scegli

Sabato 14 Settembre, in Piazza del Popolo a Montespertoli dalle ore 15 sarà possibile per i bambini provare tutte le attività sportive che si possono praticare a Montespertoli.

Atletica, basket, calcio, karate, ginnastica artistica, danza, pallavolo, tennis e calcio. Dai 5 agli 11 anni compiuti i bambini potranno provare tutti gli sport con istruttori qualificati, gratuitamente, per poi scegliere e iscriversi all'attività.

Prova, gioca, scegli sono gli hashtag usati per questa iniziativa, fare sport insieme ad altri bambini insegna la lealtà, l’amicizia, il rispetto delle regole e l’accettazione delle sconfitte: tutti aspetti fondamentali nel processo di crescita e il Comune di Montespertoli vuole sensibilizzare ed aiutare il bambino e la famiglia nella scelta dello sport in vista del nuovo anno scolastico.

"Sport in Piazza è un'opportunità per avvicinare le bambine e i bambini alle attività sportive praticabili sul nostro territorio. Attività che sono veicolo oltre che di benessere fisico anche di valori socio-culturali importanti quali l'inclusione, la condivisione, il rispetto delle regole e dell'avversario e il superamento delle sconfitte, valori riscontrabili nelle società sportive di Montespertoli" dichiara l'assessore allo sport Paolo Vignozzi

L'appuntamento quindi è Sabato 14 settembre, dalle ore 15 fino alle ore 18,30 in Piazza del Popolo: #prova #gioca #scegli

Fonte: Comune di Montespertoli

