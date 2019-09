Nuovo ospedale Cisanello, ripartono i lavori dal parcheggio B

Da mercoledì 11 settembre, per due mesi circa, all’ospedale di Cisanello verrà chiuso il primo lotto B3 del grande parcheggio in costruzione (denominato “sigaro”) che si trova di fronte all’area dell’emergenza-Pronto soccorso (fra via Mario Selli e via Aldo Pinchera), per effettuare lavori edili di completamento e rifinitura. Contemporaneamente inizieranno i lavori per la costruzione del secondo lotto B2.

Scusandoci per il disagio arrecato e ribadendo che si tratta comunque di lavori necessari e propedeutici alla realizzazione del nuovo ospedale, si ricorda che si può parcheggiare nella grande area di sosta A (c/o Ponte alle Bocchette) servita da navetta o C (San Biagio).

In allegato le piantine dei parcheggi complessivi e del tragitto dei bus navetta.

Fonte: Aoup - Ufficio Stampa

