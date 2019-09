Premio Balzan 2019 al Direttore della Normale, Luigi Ambrosio

Il Comitato Generale Premi della Fondazione Internazionale Balzan ha assegnato il Premio Balzan 2019 per la “Teoria delle equazioni differenziali alle derivate parziali” al prof. Luigi Ambrosio, Direttore della Scuola Normale Superiore. L’annuncio è avvenuto oggi, a Milano, nella sede istituzionale della Fondazione, (l’altra sede è a Zurigo). Il Premio Balzan ricorda la figura del giornalista e imprenditore italiano Eugenio Balzan e viene attribuito annualmente a studiosi e scienziati che si sono distinti a livello internazionale. Ammonta a 750 franchi svizzeri (circa 680mila euro), di cui la metà viene destinata dai vincitori a progetti di ricerca condotti da giovani studiosi.

Quattro sono le categorie premiate: “lettere”, “scienze morali e arti”, “Scienze fisiche, matematiche, naturali e medicina”; il premio per “l’umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli” è assegnato con un intervallo non inferiore ai tre anni. L’annuncio dei Premi Balzan 2019 è stato dato dal presidente della Fondazione, prof. Enrico Decleva e dal presidente del Comitato generale Premi della Fondazione Balzan, Luciano Maiani.

La cerimonia di consegna dei Premi si svolgerà a Berna il 15 novembre prossimo, con la Presidente del Consiglio Nazionale della Confederazione svizzera Marina Carobbio.

Etienne Ghys (segretario permanente della Académie des sciences, Institut de France, Parigi; Direttore di ricerca CNRS, École Normale Supérieure de Lyon) ha così motivato l’assegnazione al prof. Ambrosio: “Luigi Ambrosio è un matematico straordinario – ha detto Ghys – la cui capacità di sintesi ha permesso di gettare ponti inattesi tra equazioni alle derivate parziali e il calcolo delle variazioni, un settore della matematica diretto alla ricerca di forme ottimali. La sua influenza sull’analisi in spazi di funzioni molto generali è eccezionale”.

Il prof. Luigi Ambrosio è Direttore della Scuola Normale per il sessennio 2019-2025. Alla Scuola Normale è stato anche allievo del corso ordinario e del corso di perfezionamento, nonché professore ordinario di Analisi Matematica dal 1998. Il prestigioso riconoscimento era stato assegnato in passato anche a un altro normalista, Carlo Ginzburg, vincitore nel 2010 per la categoria “lettere”.

Jacques Aumont (Francia) della Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi; Michael Cook (Regno Unito), della Princeton University (Usa) e il gruppo di ricerca coordidinato da Werner Seeger (Germania), sono gli altri vincitori dei premi Balzan 2019.

Fonte: Scuola Normale Superiore - Ufficio Stampa

