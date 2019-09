È morto Roberto Maltinti, 71 anni, noto in Toscana come ex presidente del Pistoia Basket e della Pistoiese calcio. «Era un uomo innamorato di Pistoia – ricorda il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi – e questo suo amore lo ha portato a fare tanto per lo sport pistoiese. Era un vero tifoso, una di quelle persone che si impegnano anima e corpo in ciò in cui credono, senza risparmiarsi mai. Per questo in molti oggi lo ricordano con così tanto affetto. Mi stringo, insieme alla mia giunta e all’Amministrazione tutta, intorno alla sua famiglia e alle persone a lui più vicine. Ciao Roberto». Anche il sindaco di Serravalle Piero Lunardi ha espresso il suo profondo cordoglio: “Roberto Maltinti oltre ad essere un grande imprenditore era soprattutto una persona meravigliosa che sapeva farsi apprezzare e amare da tutti. Per anni è stata la colonna portante dello sport cittadino prima come presidente della Pistoiese e poi come quello del Pistoia Basket. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in tutta la nostra comunità. Porgo personalmente e a nome di tutta l’amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia”. Nel pomeriggio di oggi verrà esposta la salma alle cappelle della Misericordia di Pistoia.

