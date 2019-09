Presunta violenza ai danni di una vicina, avrebbe tentato anche di strangolarla

Si è tenuta oggi nel corso dell'incidente probatorio la testimonianza della donna di 35 anni che ha denunciato di aver subito una violenza da un vicino 22enne peruviano arrestato il 27 agosto scorso dai carabinieri. Dalla sua testimonianza è emerso che l'uomo avrebbe anche tentato di strangolarla. L'aggressione durata circa 5 minuti secondo la donna, sarebbe stata ancora più grave di quanto detto in un primo momento. La donna conosceva il 22enne da tempo e ha dichiarato che lo considerava una persona "taciturna e gentile", e che non si aspettava questo comportamento. Intanto la difesa ha chiesto al gip l'attenuazione della misura della custodia cautelare in carcere in quella dei domiciliari con braccialetto elettronico.

