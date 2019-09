Rapina e minaccia una famiglia, arrestato 31enne in Valtiberina

Un 31enne è stato arrestato in Valtiberina per rapina, sequestro di persona, minacce e porto abusivo d'armi. L'uomo, di origine albanese, si trova tuttora in carcere a Arezzo. I fatti, risalenti al luglio 2019, si sono svolti a Sansepolcro.

Circa due mesi fa, infatti, una famiglia siciliana ma residente a Sansepolcro ha sporto denuncia nei confronti del giovane. Questi aveva più volte minacciato il figlio minore, puntandogli un coltello al collo per farsi consegnare poco meno di quaranta euro. Inoltre il 31enne aveva compiuto lo stesso gesto anche nei confronti dei familiari, al fine di intimorirli e farli stare in silenzio.

Le vittime, però, si sono rivolte ai carabinieri che, dopo un'attenta indagine, hanno individuato e arrestato il 31enne.

