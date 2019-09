Ripartono i corsi di atletica per bambini a Empoli

Ripartono da Lunedì 16 Settembre, in Viale delle Olimpiadi, a Empoli, allo Stadio Castellani (ingresso Maratone), i corsi di atletica leggera per bambini e ragazzi.

Le attività sono riservate ai ragazzi e alle ragazze dai 3 agli 11 anni e si tratta di corsi di avviamento, preparatori per qualsiasi sport, non solo l’atletica leggera, con il principale obiettivo di far divertire i giovani atleti in movimento, facendo al contempo conoscere loro cosa siano lo sport e l’attività sportiva.

I corsi sono organizzati dalla Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti, e gli istruttori sono Simone Caverni, Simone Garbetti, Alice Francalanza, Katia Scalco e Claudia Politi.

C’è ancora tempo per iscriversi.

Per informazioni, chiamare lo 0571591067.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Atletica