A San Casciano va in pensione il comandante dei carabinieri Giuseppe Bonocore

Dopo 41 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, il Luogotenente Giuseppe Bonocore, classe 1959, Comandante della Stazione di San Casciano Val di Pesa (FI), va oggi in pensione. Il Sottufficiale ha raggiunto il meritato traguardo dopo aver prestato servizio in svariate realtà operative, iniziando il suo percorso alla Stazione di Firenze San Giovanni (oggi Firenze Uffizi). Successivamente ha operato al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Abbadia San Salvatore (SI), Sansepolcro (AR) e Massa Marittima (GR); ha proseguito poi alle Stazioni di Casciana Terme (PI), di Scarlino (GR) quale Comandante, di Capostrada (PT) quale Comandante, di Firenze Peretola (FI) sempre quale Comandante. Nel 2006 ha svolto servizio al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Firenze e poi alla Direzione Investigativa Antimafia del capoluogo toscano. Nel 2008 ha ricoperto il prestigioso incarico di Comandante della Stazione di Firenze e dal 10 agosto 2013 ad oggi ha comandato la Stazione di San Casciano in Val di Pesa (FI). Al Luogotenente Bonocore, sempre apprezzato da tutto il suo personale per la sua professionalità e cordialità, i migliori auguri da parte del Comando Provinciale di Firenze

Tutte le notizie di San Casciano in Val di Pesa