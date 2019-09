Scappa dopo il furto a Firenze, arrestato dalla municipale

Ha tentato la fuga dopo un furto in un negozio in via dei Cerretani a Firenze, lo ha fermato e arrestato la Polizia Municipale. È successo sabato a un cittadino straniero che aveva tentato di uscire dall’esercizio commerciale, dopo aver sottratto articoli per un totale di 170 euro. Il sistema di allarme è entrato in funzione e una commessa ha richiesto di visionare la borsa che teneva al collo. L’uomo allora si è dato alla fuga, inseguito dalla commessa che è riuscita a recuperare due dei tre articoli rubati. Una pattuglia della zona centrale è intervenuta e è riuscita a raggiungerlo in piazza Antinori, recuperando anche il terzo oggetto rubato. È stata la commessa, chiamata sul posto, a riconoscere l’uomo come responsabile del furto; successivamente la store manager ha sporto querela e a lei è stata riconsegnata la merce rubata. L’uomo è risultato avere altri precedenti per furto aggravato, rapina impropria con divieto di dimora nel Comune di Firenze e per quanto previsto dalle norme in regola con l’immigrazione. Dopo l’arresto, si è svolto il processo per direttissima. L’arresto è stato convalidato e reiterato il divieto di dimora nel Comune di Firenze.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

