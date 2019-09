Uno scontro tra una moto e un'auto ha paralizzato il traffico questa mattina tra Sovigliana e Petroio, nel comune di Vinci. Alle 8.20 circa è avvenuto il fatto lungo la strada provinciale. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Vinci per trasferire il centauro in ospedale in codice giallo, con ferite di media entità. Sul posto la polizia municipale per i rilievi e per gestire il traffico.

