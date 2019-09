Settembre Quarratino, conclusa con soddisfazione l'edizione 2019

Si è conclusa la prima parte del Settembre Quarratino, che ha visto avvicendarsi sul palco centrale di piazza Risorgimento artisti, musicisti ed intrattenitori per ben 9 serate, dal 31 agosto all’8 settembre. È dunque tempo, per l’Amministrazione, di fare un primo bilancio dell’edizione 2019, positivamente caratterizzata dallo straordinario successo di pubblico riscosso dal concerto di Noemi, lo scorso venerdì 6 settembre, ma anche da altre date molto apprezzate dai quarratini e non solo.

“Sono soddisfatto – spiega il sindaco Marco Mazzanti – dell’edizione di quest’anno del Settembre Quarratino. Il bilancio, infatti, mi pare più che buono, sia per quanto riguarda l'affluenza di pubblico, sia per i giudizi espressi dai cittadini rispetto alle varie iniziative. Tutto si è svolto nella massima sicurezza e serenità ed anche gli aspetti logistici e organizzativi hanno funzionato bene. La serata che ha attratto un maggior numero di persone è stata quella con Noemi, durante la quale si sono registrate oltre 5000 persone, ma anche le altre iniziative hanno riscosso un grande successo, con tante persone in piazza, sia di Quarrata, che provenienti da fuori città. Ovviamente il nostro obiettivo é quello di migliorare sempre, quindi da domani saremo già a lavoro per il prossimo anno, per proporre un Settembre Quarratino sempre più interessante e coinvolgente per tutti. Intanto, voglio sentitamente ringraziare tutti coloro che, dietro le quinte, hanno lavorato per realizzare tutto questo!”.

Gli appuntamenti del Settembre Quarratino non finiscono qui. Dopo la prima parte caratterizzata dalla presenza del palco in piazza Risorgimento, le iniziative proseguiranno fino alla metà di ottobre, sia in città che nelle varie frazioni del territorio.

Tra le iniziative in programma questa settimana ci sarà la presentazione dei libri “Un filo tra arte e artigianato” e “L’Artigianato del mobile nel ‘900 a Quarrata” di Paola Petruzzi e Rosita Testai domani, martedì 10 settembre, al Polo Tecnologico; la Festa del Comitato civico Cittadinanza Attiva “Sport in gioco bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni” giovedì 12 alle 17.30 all’impianto sportivo del Mollungo; la conferenza di Francesca Rachel Valle su “Leonardo: l’allievo del Verrocchio” giovedì 12 alle 21.15 alle scuderie di Villa La Magia; lo spettacolo di ballo country venerdì 13 alle 21.00 in piazza Risorgimento; la Marcia della giustizia Agliana – Quarrata sabato 14 con partenza alle 18.00 da Agliana e arrivo alle 21.00 a Quarrata; e molte altre.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

