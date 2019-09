Si allontana da casa ma è ai domiciliari, 20enne arrestato a Certaldo

Nella mattinata di ieri, domenica 8 settembre, i carabinieri di Certaldo hanno arrestato, in flagranza di reato, J.S., italiano 20enne, sottoposto ai domiciliari per reati contro il patrimonio. I militari hanno controllato che fosse in casa, ma non hanno avuto risposta. Sono così partite le ricerche ed è stato trovato solo una volta che il ventenne è rientrato a casa. Non avendo motivazioni né concessioni per quell'assenza, è scattato l'arresto. Quest'oggi si terrà il processo per direttissima.

Tutte le notizie di Certaldo