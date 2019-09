Beat Festival, si chiude la quinta edizione a Empoli: ti è piaciuto o no?

Si è chiuso venerdì 7 settembre un altro appuntamento importante per l'estate a Empoli. La quinta edizione del Beat Festival ha fatto registrare numeri importanti a livello di presenze. Cibo, mercatini e musica sono stati protagonisti di cinque giornate spalmate su due diverse settimane nella suggestiva cornice del Parco di Serravalle.

Per la prima volta il festival era completamente a ingresso gratuito, compresa dunque l'area concerti. Impossibile non citare la zona food, come quella dedicata allo sport, a cura di Radio Lady che ha animato tutte le serate.

A fine festival, è tempo di consuntivi. Proviamo a fare un bilancio assieme, dato che il Beat è il tema del sondaggio di questa settimana di gonews. La domanda è semplice: vi è piaciuta la quinta edizione, sì o no? Avete tempo fino a lunedì prossimo per votare, trovare il sondaggio in homepage nella colonna destra oppure nel form qui sotto.



