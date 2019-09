Sprizzettando con Giovi, nuova iniziativa di 'Stop alla meningite'

Un aperitivo in musica per conoscere "Stop alla meningite", finanziare una borsa di studio e sostenere la ricerca.

Una serata in compagnia per realizzare le prossime iniziative dell'Associazione, che in questi anni ha raggiunto importanti risultati benefici, come l'acquisto

Intrattenimento musicale e Karaoke con Gianluca.

Costo della della serata 15€ includendo una bevuta ed un ricco buffet. È richiesta la prenotazione!

Per i bimbi dai 6 ai 14 anni il costo del biglietto è di 10€. Sotto i 6 anni è gratuito!

Per informazioni e prenotazioni chiamate al 345 6432774

