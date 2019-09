Street art e murales al Sottosopra di Fucecchio

Diventare street artist per qualche giorno sarà possibile grazie a Write on Walls, laboratorio di murales promosso dal centro giovani Sottosopra e dall'associazione Banca del Tempo con il gruppo Io Amo Fucecchio grazie dall'Assessore alle Politiche Giovanili e vice sindaco Emma Donnini.

Il progetto Write on Walls, nato da Le Mani sulla Città laboratorio di riqualificazione urbana che ha permesso nel periodo primaverile ai giovani fucecchiesi di riappropriarsi del parco Bombicci togliendo scritte dai muri e rendendolo nuovamente vivibile, prevede cinque incontri per aspiranti disegnatori: martedì 17, mercoledì 18 e venerdì 20 Settembre con l'evento finale fissato al pomeriggio di sabato 21 quando il progetto nato dal laboratorio diverrà un murales all'interno del giardino Bombicci.

Tutti gli appuntamenti si terranno dalle ore 16.00 alle 18,00 presso il centro giovani Sottosopra che si trova presso l'Auditorium La Tinaia del Parco Corsini.

Esprimere se stessi e passare del tempo insieme, dedicandosi alla bellezza e alla cura dei luoghi è essere cittadini attivi e l’arte svolge un ruolo fondamentale per il benessere della comunità.

Ed è proprio l’arte che il Comune di Fucecchio intende valorizzare come mezzo di coesione sociale, benessere, partecipazione, ma soprattutto di divertimento, spostando l’attenzione anche su quelle modalità artistiche meno riconosciute ma più vicine ai giovani.

Tutto il percorso creativo sarà tenuto dallo street artist MUZ, alias Samuel Rosi conosciuto per mostre personali, come nel 2019 “Corium”, consorzio Casaconcia ma anche per l’installazione “Promemoria medievale” a Piazza del Campo a Siena, per il concorso Un murales per lo sport, la solidarietà e l’amicizia a Pieve a Nievole dove nel 2017 ha vinto il primo premio,la performance “Visionart” agli Ex macelli milanesi MACAO e la performance Muz al C.R.A presso il C.R.A. Centro Raccolta Arte a San Miniato (PI) nel 2016, dove si è accreditato tra gli artisti emergenti più interessanti.

Innovare è anche aprire la strada a nuove possibilità, in un’ottica di scambio intergenerazionale e arricchimento.

La partecipazione al laboratorio è libera e gratuita.

Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informagiovani allo 0571-23331.

Fonte: Rete Informagiovani

