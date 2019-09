Swing in MMAB, concerto e dimostrazioni di ballo

Giovedì 12 settembre il MMAB ospiterà una serata dedicata allo swing per un tuffo nelle atmosfere del secolo scorso. La musica dal vivo è affidata ai "Tea for three", con la vocalist Elena Guarducci, che è anche la batterista del gruppo, Stefano Montagnani alla chitarra, Mirco Capecchi al contrabbasso e Riccardo Bonciani al pianoforte. La scuola di ballo "Lindy Hop in Florence" porterà invece i propri ballerini per una dimostrazione di danze swing.

Il giovedì al MMAB le sere prendono vita: dopo aver esplorato il Giappone con i suoi costumi e i suoi sapori, ecco arrivare la musica suonata dal vivo con i "Tea for three", una consolidata formazione di musicisti professionisti, che ci porteranno sulle ali dello swing nelle sonorità tipiche del Novecento, con canzoni più o meno note.

Ritmi che restano in mente, incalzanti al punto che viene voglia di abbandonare la sedia e... ballare! Proprio per questo, la scuola Lindy Hop in Florence, specializzata proprio nel ballo swing, parteciperà alla serata con una dimostrazione dal vivo di questo coinvolgente ballo "d'altri tempi".

A suonare dal vivo saranno i "Tea for three", che quest'anno hanno raggiunto la pubblicazione del loro primo album con la prestigiosa etichetta sanremese " Mellophonium Multimedia".

La loro lunga esperienza e l'affiatamento del gruppo, sapranno restituire al meglio le canzoni che ascolteremo durante la serata.

Sia il concerto che le dimostrazioni di ballo sono gratuiti.

Inizio serata ore 19.30 (con aperitivo al MMAB Caffè).

Il MMAB si trova in piazza Vittorio Veneto, 11 a Montelupo Fiorentino.

Per informazioni

0571/917552

biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

