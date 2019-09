Torna a Limite la passeggiata di Villa Bibbiani

Domenica 15 Settembre torna a Limite sull’Arno, la passeggiata di Villa Bibbiani.

L’organizzazione è a cura di Toscana Hiking Experience, in collaborazione con il comitato Uisp Empoli-Valdelsa, il comune di Capraia e Limite, la Pro Loco di Capraia e Limite, la Sezione Soci Unicoop di Empoli e l’associazione Castra Civico 50.

Un percorso che ha l’obiettivo di celebrare le bellezze del territorio, con partenza dalla Villa Bibbiani, alla scoperta del parco storico botanico e dell’architettura della struttura. La passeggiata proseguirà poi sul Montalbano, alla Chiesa di Pulignano e a Castra.

Per il ritorno in paese, sarà possibile usufruire delle navette attivate per la Fierucola.

Il ritrovo è per le ore 9, di fronte al Pub Lowengrube, a Limite sull’Arno.

Per partecipare è necessario fornirsi del seguente materiale: scarpe da trekking, zaino, acqua, pranzo a sacco, crema solare e cappello per il sole.

E’ previsto un contributo di partecipazione di 5 euro per gli adulti, mentre per i bambini sotto i 7 anni la partecipazione è gratuita.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Riccardo di Toscana Hiking al 3494717985, oppure via mail a riccardo@toscanahiking.i

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

