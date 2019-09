Un giro d'Italia contro la sclerosi multipla. Fa tappa anche a Firenze l'iniziativa di Marco Togni, volontario di Aism, dal 17 marzo in cammino per la penisola per sensibilizzare su questa terribile malattia. Togni ha già percorso 4mila chilometri a piedi. Nella sua tappa fiorentina è stato ricevuto dagli assessori Cecilia Del Re e Andrea Vannucci. Il tour di sensibilizzazione finirà il 30 novembre, a Genova, dove è iniziato il suo cammino, dopo 6mila chilometri percorsi.

