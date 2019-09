Use Gross, una squadra in crescita: la 'diagnosi' dopo l'ultima amichevole

Per l'Use Computer Gross arrivano buone indicazioni anche dalla terza amichevole, disputata al Pala Tagliate di Lucca contro un altro avversario che è nello stesso girone di campionato. Il finale è di 93-95 (19-22, 26-25, 31-27, 17-21), un punteggio decisamente alto che testimonia di una gara anche piacevole per il pubblico presente.

Nei primi 2 quarti si gioca una pallacanestro molto intensa e fisica, con entrambe le squadre che raggiungono il bonus falli in ogni quarto di gioco: l'Use sembra distratta in difesa ma precisa nei suoi attacchi e quindi riesce comunque a chiudere sul + 2 il primo tempo di gioco (45-47).

Al rientro in campo l'inerzia passa dalla parte dei padroni di casa, i quali, con difese solide e ottime percentuali al tiro, riescono a vincere il quarto 31-27 e quindi a portarsi in vantaggio (76-74); proprio quando Empoli sembra non averne più, riesce a mettere in campo grande energia e concentrazione nel reparto difensivo, vincendo non solo il quarto ma anche l'intera gara, seppur di 2 punti (93 - 95).

La squadra torna subito al lavoro in vista del torneo di Piombino in programma nel fine settimana.

Tabellini:

Raffaelli 22, Giannini 13, Antonini 10, Giarelli 10, Caceres 12, Perin 10, Sesoldi 6, Vanin 10, Falaschi 2, Calugi, Landi, Gaye. All. Marchini (ass. Corbinelli/Magagnoli)

Fonte: Use Basket Empoli

