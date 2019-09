Wiki Loves Capannoli, il comune della Valdera aderisce al concorso

Il Comune di Capannoli aderisce al più grande concorso fotografico del mondo: Wiki Loves Monuments.

Lo scopo del concorso è quello di raccolgiere fotografie del patrimonio culturale mondiale affinché possano essere caricate su Wikipedia, la più grande enciclopedia on line.

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito wikiloves.monuments.wikimedia.org, fotografare uno o più monumenti tra quelli elencati nella vetrina virtuale di Capannoli, entro il prossimo 30 settembre.

“Un’occasione per il nostro territorio e per gli appassionati di fotografia, che ogni giorno ci regalano scatti del nostro splendido patrimonio culturale” commenta la Sindaca Arianna Cecchini, che prosegue “vogliamo valorizzazione le bellezze del nostro territorio e questo è un altro passo in quella direzione”.

Ulteriori informazioni su https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/

Fonte: Comune di Capannoli