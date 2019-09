Ac Fucecchio per l'Africa, donati a Shalom 180 palloni e 4 mute complete

“Tutti gli sport, e il calcio in particolare, sono uno strumento importante per la crescita dei ragazzi. Non è solo un allenamento del corpo ma è anche un’educazione ai valori di rispetto di se e degli altri, del senso di squadra, della solidarietà e dell’inclusione – dichiara don Andrea Cristiani fondatore del Movimento Shalom –. È per questi motivi che mi fa particolarmente piacere la collaborazione del Movimento Shalom con l’Ac giovani Fucecchio che si è mostrata attenta e pronta a collaborare con noi”.

La società fucecchiese infatti ha donato al Movimento, che presto consegnerà in Congo Brazzaville, 180 palloni da calcio e 4 mute complete per i bambini e i ragazzi Shalom del paese africano dove il Movimento sta realizzando un impianto di potabilizzazione dell’acqua e dove ha in essere le adozioni a distanza e progetti di sviluppo sostenibile.

L’impegno di Shalom nello sport, sarà sempre più intensificato, infatti abbiamo realizzato in giugno a Montelupo F.no la 1^ Coppa della Pace, grazie alla collaborazione con il Montelupo United, che ha avuto un notevole successo aggregando 8 società sportive toscane. Vorremo riproporla anche per il 2020, ampliando ancora la partecipazione. Inoltre negli ultimi anni abbiamo realizzato eventi sportivi con la Nazionale italiana cantanti e la Nazionale calcio Tv che avevano come obiettivo la solidarietà e che hanno avuto un notevole successo in termini di partecipazione e di coinvolgimento dei giovani.

