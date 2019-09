Al via la Festa de L’Unità a La Querce: iniziative politiche, musica e buona cucina

Parte giovedì 12 settembre, al circolo “I Risorti” (Via Firenze 323), la Festa de l’Unità de La Querce con quattro giorni all’insegna di politica, musica, cultura e buona cucina. Si comincia questo giovedì alle 21 con la serata a cura dei Giovani Democratici in cui si discuterà di “Emergenza climatica: dal globale al locale idee green per una città che dia l’esempio”. IntervengoNO Marco Biagioni e Saul Santini per i GD di Prato, insieme alle associazioni ambientaliste di Prato. Venerdì 13 sarà la volta del ballo liscio dalle ore 21:30 con “Monica Band”. Sabato 14 alle ore 18 ci sarà l’iniziativa “”Gli itinerari attraverso Prato: i pellegrini e la sacra cintola, una storia medievale e la città moderna” a cura di Fabrizio Trallori, interviene l’assessore alla cultura del Comune di Prato Simone Mangani. Alle ore 21:30 musica dal vivo con i “Cave Canem”. La chiusura è prevista per domenica 15 alle ore 18 insieme al segretario provinciale Pd Prato Gabriele Bosi, il sindaco di Prato Matteo Biffoni e la segreteria regionale Simona Bonafe’ con l’iniziativa “Alla prova del futuro: le sfide de Pd”. Durante i quattro giorni di festa, ristorante e pizzeria saranno aperti tutte le sere dalle 19:30 in poi.

Fonte: Ufficio Stampa

