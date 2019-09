L'empolese Antenori (Canoa San Miniato) vince l'oro all'Idroscalo di Milano

Domenica scorsa, nel bacino dell’Idroscalo di Milano, è andata in scena l'ultima impresa di Federico Antenori, 16 anni, atleta di punta della Canoa San Miniato. L’atleta empolese ha vinto il titolo italiano nella specialità del K1 canoa veloce, imponendosi sui 200 metri di gara, chiudendo primo col tempo di 39 secondi e 87 centesimi. Una finale tiratissima, combattuta fino all’ultima boa contro i due rivali della Canottieri Mestre, Matteo Panizzutti e Luca Gasparini. A spuntarla è stata la forza e la caparbietà di Antenori – da sette anni ai massimi livelli della canoa veloce in Italia – che si è presentato all’appuntamento di Milano dopo le vittorie nelle selezioni di Auronzo di Cadore (dove ha conquistato anche il pass per i prossimi Europei di Bratislava, con la Nazionale Italiana, in scena questa settimana). "Vincere un titolo italiano è sempre una grande emozione – sottolinea Federico Antenori – anche perché per raggiungere certi livelli serve grande impegno, dedizione e forza di volontà. Dedico questo titolo alla mia società, agli allenatori Francesco e Stefano Lami e alla mia famiglia, che da sempre mi supporta e mi segue con grande passione. Adesso testa agli Europei dove cercherò un’altra impresa".

