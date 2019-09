Arturo Marchetti d'argento, Piano di Conca esulta per il suo talento

Ancora ottimi risultati per il giovane Andrea Marchetti, arciere di 15 anni residente a Piano di Conca che continua a lasciare il segno ogni volta che partecipa ad una gara. Lo scorso fine settimana infatti ha preso parte ai campionati italiani di tiro con l'arco a Lignano Sabbiadoro (Ud) e non è tornato a casa a mani vuote. Per lui medaglia d'argento nell'individuale e medaglia d'oro in squadra.

Le gare si sono svolte dal 5 all' 8 settembre a Lignano Sabbiadoro e il giovane Andrea ha partecipato con la società Arcieri di Rotaio. Vento e pioggia non hanno scoraggiato i ragazzi: medaglia d'oro per la squadra allievi maschile arco compound composta da Andrea Marchetti, Valentino De Angeli e Alessio Giannecchini. Medaglia d'argento per lo stesso Andrea Marchetti nella categoria individuale Allievi maschili compound.

“Salutiamo di nuovo con grande orgoglio questa doppia medaglia del nostro giovane concittadino. I suoi risultati sono la conferma che allenandosi con passione e dedizioni si può arrivare a grandi risultati. Tutta la comunità di Massarosa fa il tifo per lui. Un ringraziamento particolare all'allenatore Arturo Matteucci che sta supportando sia dal punto di vista tecnico che morale il giovane Andrea”, è il commento del sindaco di Massarosa Alberto Coluccini e dell'assessore allo sport Franco Simonini.

Fonte: Comune di Massarosa - Ufficio stampa

