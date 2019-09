"Grazie per aver curato nostro figlio": toccante lettera alla pediatria del San Giuseppe

La malattia di un figlio è una delle più atroci notizie che possano toccare a una famiglia. Quando, però, si vede la luce in fondo al tunnel, la felicità raggiunge livelli incredibili. Lo stato d'animo delle famiglie Menichinelli e Bagnoli è alle stelle, anche se tra la primavera e l'inizio dell'estate la situazione non è stata delle migliori.

Uno dei figli dei coniugi Menichinelli - Bagnoli è stato curato presso il reparto pediatria dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli dal 26 marzo al 5 maggio del 2019: inizialmente era stato curato al Meyer con una diagnosi di cellulite orbitale ma esami più approfonditi hanno evidenziato altro. Adesso che le acque sono calme, i genitori hanno deciso di scrivere una toccante lettera di ringraziamento alla direzione del reparto di pediatria del San Giuseppe.

"Le scriviamo per condividere anche con lei il sentimento di immensa gratitudine che ci lega a tutto il personale sanitario da noi incontrato nelle lunghe settimane di malattia di nostro figlio", scrivono i coniugi rivolgendosi al direttore, "al Meyer è stato trattato presso il reparto di Pediatria; nonostante il recupero clinicamente ottimo, in procinto di dimissione i sanitari hanno preferito sottoporlo a una RM, che ha evidenziato un empiema epidurale; subito trasferito presso la Neurochirurgia dell’Ospedale Meyer, il 3 Aprile è stato operato, brillantemente, e dopo circa una settimana è tornato al San Giuseppe per la terapia antibiotica".

Questo il prosieguo della lettera: "Il percorso di cura è proseguito con qualche incertezza (non sapevamo se gli effetti collaterali dovuti all’ assunzione prolungata di Vancomicina e Rocefin gli avrebbero permesso di portare a termine la terapia prevista dal protocollo), ma nonostante tutte le difficoltà noi genitori al San Giuseppe ci siamo sentiti sempre al sicuro. Il nostro bambino non si è mai abbattuto, e ha vissuto le settimane di terapia con serenità grazie allo splendido personale del reparto di Pediatria: professionisti presenti, e allo stesso tempo persone speciali che hanno dedicato a lui continue attenzioni amorevoli e a noi genitori le parole giuste, sempre, anche quando il reparto era pieno di bambini e genitori che chiamavano e chiedevano e piangevano e si lamentavano. Non riusciamo a descrivere la gratitudine che nutriamo nei confronti di tutta la squadra della Pediatria, ma anche nei confronti di otorini davvero attenti e intuitivi, anestesisti sempre disponibili a intervenire sul Picc, professionisti della Radiologia che per primi hanno individuato l’empiema, oculisti… Abbiamo provato a ringraziarli tutti, ed è per essere certi di non aver dimenticato nessuno che abbiamo pensato di scrivere anche a lei. È un grande conforto per noi genitori sapere che se un bambino ha bisogno, al San Giuseppe troverà le giuste cure, dispensate con professionalità allegra e premurosa. Un grazie ancora a tutti".

Tutte le notizie di Empoli