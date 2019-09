Barca a vela arenata vicino alla costa a Rosignano

I vigili del fuoco di Livorno stanno intervenendo a. Fortullino (Rosignano Marittimo) per il soccorso ad una barca a vela che si è arenata in prossimità della costa. Su posto la motobarca pompa del distaccamento Porto e i sommozzatori vigili del fuoco del comando di Firenze. Presente anche la Capitaneria di Porto. A bordo solo lo skipper (di nazionalità francese) già a terra, ferito e soccorso dal bagnino di uno stabilimento balneare vicino. Trovato pure un cane, anch'esso portato a terra. Non c'è stato sversamento di carburante.

Tutte le notizie di Rosignano Marittimo