A Calenzano una settimana dedicata all’ambiente

Ci saranno i tradizionali mercatini, biciclettata, Puliamo il Mondo, laboratori per bambini a CiviCa, mostra degli animali, ma non mancheranno le novità. In occasione della festa verrà inaugurato il nuovo servizio di bike sharing sul territorio, la consegna di borracce agli alunni delle scuole primarie, oltre a convegni e approfondimenti di vario tipo.

“L’ambiente e le buone pratiche sono per Calenzano una vera e propria tradizione – ha detto l’Assessore all’Ambiente Irene Padovani -, della quale raccogliamo una grande eredità dalle Amministrazioni precedenti. Con l’edizione 2019 allarghiamo ancora la partecipazione e proponiamo un programma ricco, che ci accompagnerà tutta la settimana”.

Tra i convegni, si ricorda quello su enti locali e cambiamenti climatici, al quale parteciperà l’Assessore Regionale all’Ambiente Federica Fratoni, che ripercorrerà l’impegno del Comune di Calenzano in tema di certificazioni e politiche ambientali. Ci sarà poi la presentazione del bike sharing, l’incontro con Alia e la Polizia Municipale sui rifiuti e gli abbandoni, il seminario di Legambiente sulla “decarbonizzazione” dell’economia, un approfondimento dedicato ai pipistrelli, sentinelle ambientali.

“Abbiamo recepito la sfida che ci ha lanciato l’Amministrazione – ha commentato il Presidente dell’ATC Niccolò Taiti -, quella di riportare la festa in piazza e di differenziarla in due luoghi, la stazione e il centro cittadino. Sarà più complicato dal punto di vista logistico, ma siamo sicuri che offrirà maggiori occasioni di approfondimento e svago, per un fine settimana tutto dedicato all’ambiente”.

Le giornate centrali della festa saranno nel fine settimana. Sabato 21 settembre si inizierà con una passeggiata ecologica, organizzata dall’ATC in collaborazione con l’Atletica Calenzano. Alla stazione di Calenzano sarà inaugurato il bike sharing, partirà la biciclettata lungo le piste ciclabili e si terrà la festa degli aquiloni.

Domenica 22 settembre la festa si sposta nel centro cittadino, con i mercati biologico, di filiera corta, dell’ingegno, del riuso e del baratto. Sulle terrazze di piazza Vittorio Veneto si terranno laboratori per bambini, mentre in piazza della Resistenza si potranno vedere gli animali da cortile.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa

