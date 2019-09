Il castellano Goffredo Zaccardi è il nuovo capo di Gabinetto del Ministero della Salute. Si tratta della prima nomina del neo ministro Roberto Speranza.

Zaccardi è nato a Castelfiorentino nel 1943, si è laureato in Giurisprudenza all'Università di Pisa. Nel 1978 è entrato per concorso nella magistratura amministrativa e ha prestato servizio prima al Tar della Toscana, fino al 1983, poi per il Lazio, fino al 1997, poi presidente di TAR presso il Molise fino al 2013. Nel 1997 è stato nominato come consigliere di stato. È già stato capo di Gabinetto al Ministero dell'Ambiente dal 1996 al 2001, durante i governi Prodi e d'Alema I-II e capo di Gabinetto al Mise dal 2006 al 2008, prima con Bersani Ministro, poi dal 2013 al 2014 con Zanonato.

