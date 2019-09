Cirk Fantastik!, arriva la quarta edizione al Parco delle Cascine di Firenze

11 giorni e 60 spettacoli tra circo contemporaneo, laboratori e spazi interattivi per bambini e adulti, cinema e concerti con artisti provenienti da tutto il mondo.

Dal 12 al 22 settembre nel Parco delle Cascine di Firenze arriva la 15/ma edizione del Cirk Fantastik, la rassegna di circo contemporaneo che inaugura giovedì 12 settembre alle ore 20.30 con lo spettacolo Ballata d'autunno della compagnia Teatro nelle Foglie.

“Dove vanno a finire i ricordi che dimentichiamo? Esiste una scatola dove vengono racchiusi, in attesa del momento giusto per tornarci in mente? E chi decide quando è il momento giusto?”. Ballata d'Autunno è una favola moderna in cui si mescolano la forza del circo con la poesia e l’improvvisazione del teatro di strada veicolati dal linguaggio universale del corpo, dello sguardo e delle ombre.

La compagnia Teatro nelle foglie mette in scena nell'omonimo Chapiteau il 12 e il 19 settembre un' opera multidisciplinare che fonde il teatro d'ombre, il mimo, l'acrobatica aerea, la danza e le clownerie.

Ad aprire la rassegna di concerti ci sono I ragazzi Casabiondo con il concerto Gran Varietà. Nell'area aperta, dalle ore 22, Stefano Baratto, Enzo Cozzolino e Stefano Corrina creano una magica e divertente atmosfera che oltre al repertorio musicale e canoro include tecniche di mimo, di narrazione, di giocoleria psichedelica e di funambolismo demenziale. Un giullare, un burattinaio ed un pagliaccio grazie ad un fantasioso gioco del destino diventano vicini di casa e iniziano una cooperazione nella gestione dell’orto, nella raccolta delle olive e della legna e nella protezione del frutteto dai cinghiali. Come andrà a finire questa avventura? (ingresso libero).

Dedicato ai bambini arriva da Barcellona la compagnia La Gallina de Metal con lo spettacolo interattivo Le petit poisson, dalle 17.30. Tramite oggetti quotidiani come gessetti colorati, caschi, pop-corn e una giostra auto-costruita ed eco- sostenibile gli spettatori attraversano le porte della fantasia tra atti acrobatici al suolo, sui tessuti e con il palo cinese. È il gioco il protagonista di questa plaza de juegos a cui sono invitati a sperimentare tanto i grandi quanto i bambini (spettacolo a offerta libera).

Il Festival Cirk Fantastik è realizzato da Aria network culturale ed è sostenuto dall'Estate Fiorentina 2018 del Comune di Firenze. Gode del contributo del MIBACT e della Fondazione CR Firenze, è riconosciuto da Europe For Festival – EFFE ed è patrocinato da Comune di Firenze e Regione Toscana.

SPAZIO RISTORO

Da questa edizione lo spazio food si amplia con il nuovo chiringuito bar di Drive Queen Bar, il mercato degli artigiani e le merende, aperitivi e cene organizzati dal Zenzero a Zonzo, La Pentolina, Pizzeria Pirata , Mangirando Crepes.

