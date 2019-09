Contrattazione comuni-sindacati, Cisl: "In 13 casi non accolte le richieste"

La contrattazione tra sindacati e amministratori locali ha prodotto, tra la fine del 2018 ed il 2019, buoni risultati: in 24 casi su 37 le istanze di cui si sono fatte portavoce i sindacalisti di Cgil, Cisl ed Uil sono state accolte dai sindaci e contemplate nei bilanci di previsione per il 2019. Ciò è accaduto a Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme-Lari, Castelfranco, Castellina Marittima, Chianni, Crespina-Lorenzana, Lajatico, Montopoli in Valdarno, Palaia, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sul'Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vicopisano e Volterra. In 3 casi è stato sottoscritto solo un verbale di incontro: è accaduto a Cascina, Guardistallo e Vecchiano. A Pisa e a Castelnuovo Valdicecina la convocazione non ha avuto esito. In 8 comuni, infine, le organizzazioni sindacali non sono nemmeno state chiamate: è il caso di Casale marittimo, Fauglia, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano pisano, Peccioli e Santa Luce.

Un bilancio sugli esiti della contrattazione portata avanti nei comuni dalle confederazioni di Cgil, Cisl ed Uil e dalle rispettive federazioni dei pensionati sarà fatto questo giovedì 12 settembre dalle ore 9 alla sede della Cassa edile, in via Galileo Ferraris n. 21 a Ospedaletto. All’incontro parteciperanno gli esecutivi dei tre sindacati. Dalle ore 11.30 Cgil, Cisl ed Uil si confronteranno, invece, con i sindaci (o loro delegati) del territorio, cui sottoporranno le istanze per i bilanci 2020.

Fonte: Cisl Pisa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa