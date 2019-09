A Campagnatico sono bruciati dieci cassonetti, in località Poggio Nuovo. I cassonetti sono andati completamente distrutti. A segnalare le fiamme i residenti della zona. In pochi minuti l'incendio ha divorato i contenitori per i rifiuti. Sul posto per le indagini oltre ai carabinieri anche la polizia municipale di Campagnatico.

Tutte le notizie di Campagnatico